Gasilci se še borijo z nevarnim požarom severno od Aten

Atene, 4. avgusta - Prebivalci Aten so se danes zbudili v oblaku dima, ki ga je v mesto zaneslo s požara ob vznožju gore Parnita severno od prestolnice. V kraju Varimpompi kakih 30 kilometrov severnozahodno od Aten so ognjeni zublji v torek in ponoči opustošili več deset podjetij, lokalov in domov. Gasilci upajo, da jim jih bo uspelo danes spraviti pod nadzor.