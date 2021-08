Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 4. avgusta - V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu je možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v južnih krajih do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine in nevihte najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Do večera bo dež od zahoda povečini ponehal, pričelo se bo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek se bodo ob prehodu vremenske motnje predvsem zjutraj in dopoldne pojavljali krajevno močni nalivi.

Obeti: V petek bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo sončno in topleje.

Vremenska slika: Prek srednje Evrope in Alp se pomika vremenska motnja, ki vpliva na vreme pri nas predvsem s povečano oblačnostjo. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške dokaj sončno. Drugod bo več oblačnosti, predvsem popoldne bodo v Alpah krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek bodo padavine z nevihtami najprej zajele kraje zahodno od nas in se nato razširile nad vse sosednje pokrajine. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti.

Biovreme: V sredo bodo le najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen.