Na štajerski avtocesti sprostili promet med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru

Blagovica, 4. avgusta - Na štajerski avtocesti sta ob 7.24 pri izvozu za Lukovico trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. Avtocesta je bila nekaj časa zaprta za promet, zdaj pa sta zaprta vozni in počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center.