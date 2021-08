Policija prosi za informacije o prometni nesreči v Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 4. avgusta - Izven naselja Ptujska cesta v Gornji Radgoni se je v torek zgodila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila trenutno še iz neznanega razloga zapeljala levo z vozišča in trčila v drevo. Voznica se je v nesreči hudo poškodovala in so jo odpeljali v bolnišnico. Policija očividce prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče.