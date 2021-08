Singapur, 4. avgusta - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Tudi na naftnem trgu je prisotna zaskrbljenost zaradi širjenja različice delta novega koronavirusa, poleg tega so trgovci razočarani nad gospodarskimi kazalci v ZDA in na Kitajskem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.