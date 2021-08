Nasilje pred Pentagonom zahtevalo življenje policista in napadalca

Washington, 4. avgusta - Na avtobusni postaji pred sedežem ameriškega obrambnega ministrstva, Pentagonom je v torek 27-letni moški z nožem iz zasede napadel policista, ga zabodel v vrat in ubil. Drugi policisti so potem napadalca ustrelili in ubili. Motiv napada uvodoma ni bil jasen, Pentagon pa je bil v torek glede tega izjemno redkobeseden.