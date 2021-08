Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 rekordno

New York, 3. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, ob čemer je indeks S&P 500 dosegel novo rekordno vrednost. Analitiki so kot ključni dejavnik za rast po padcu tečajev v ponedeljek, ki so jih zaznamovale skrbi glede svetovne rasti, navedli ugodne nakupne priložnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.