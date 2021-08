Preiskava potrdila več primerov spolnega nadlegovanja s strani newyorškega guvernerja Cuoma

New York, 3. avgusta - Preiskava pravosodne ministrice ameriške zvezne države New York Letitie James je potrdila, da je demokratski guverner Andrew Cuomo spolno nadlegoval več žensk in se skušal maščevati eni od njih, potem ko ga je obtožila nadlegovanja. Preiskava je okrepila pozive Cuomu, naj odstopi s položaja.