V spopadih na jugu Afganistana v zadnjem dnevu ubitih več deset civilistov

Kabul, 3. avgusta - V spopadih med afganistansko vojsko in talibani v okolici mesta Laškar Gah na jugu Afganistana je bilo v zadnjem dnevu ubitih najmanj 40 civilistov, še skoraj 120 jih je bilo ranjenih, so sporočili Združeni narodi. Afganistanske oblasti so ob tem prebivalce mesta pozvale, naj zapustijo domove, da bodo lahko sprožile vojaško operacijo.