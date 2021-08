Opit 25-letnik brez vozniškega dovoljenja poškodoval policista

Novo mesto, 3. avgusta - Opit 25-letni voznik z območja Krškega je brez vozniškega dovoljenja v jutranji prometni nesreči poškodoval dva policista, ko je čelno trčil v njun službeni avtomobil. Vozilo se je nato odbilo v policista, ki sta bila ob tem huje in lažje poškodovana. Povzročitelj in potnika v njegovem vozilu niso bili poškodovani, so sporočili s policije.

Kot so zapisali na Policijski upravi Novo mesto, je do nesreče prišlo na Andrijaničevi cesti, ko sta policista ustavljala voznika nekega drugega osebnega vozila zaradi nevarne vožnje, ki ni upošteval predhodnih svetlobnih in zvočnih znakov. Ob tem sta izstopila iz službenega vozila z namenom, da pripravita sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. A je v tistem trenutku iz nasprotne smeri z veliko hitrostjo pripeljal 25-letni voznik osebnega vozila, trčil v robnik ob cesti in izgubil oblast nad vozilom.

Avtomobil je nato bočno drsel in čelno trčil v policijski avtomobil, pri čemer se je vozilo odbilo v policista. Poškodovancema so policisti in občan, ki je bil v bližini, nudili prvo pomoč, ter pomagali policistu, ki je bil ukleščen pod vozilom.

Po ugotovitvah policije so povzročitelja zaradi cestnoprometnih kršitev obravnavali že 33-krat, od tega sedemkrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so zanj odredili strokovni pregled, mu odvzeli prostost in ga pridržali.

O nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Policisti sicer okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Policija poziva očividce in udeležence prometa, ki so se morali vozniku umikati ali jih je voznik drugače ogrožal, naj o tem obvestijo Postajo prometne policije Ljubljana. Zaradi suma kaznivega dejanja vodijo predkazenski postopek, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.