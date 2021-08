Pariz, 3. avgusta - Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan, ki je letos zaradi poškodbe predčasno končal Tour in moral izpustiti olimpijske igre, bo v naslednji sezoni vozil za ekipo TotalEnergies. Kot so sporočili iz francoskega moštva serije continental pro, so sklenili dvoletno pogodbo.