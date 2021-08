Policija prosi za informacije o četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani

Ljubljana, 3. avgusta - Na križišču med Drenikovo ulico in Celovško cesto v Ljubljani se je v četrtek nekaj pred deveto uro zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila trčila v kolesarja, po trku pa s kraja nesreče odpeljala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti naprošajo očividce in voznico vozila, naj se zglasijo na policiji.