Ekstremna vročina in požari še naprej pestijo Balkan in Italijo

Skopje/Atene, 3. avgusta - Zgodovinski vročinski val na Balkanu, posebej v Grčiji, po več kot tednu dni ne popušča. V osrednji Grčiji in na Peloponezu naj bi se temperature še vsaj do petka vsak dan povzpele do 46 stopinj Celzija. Obenem na območju še naprej pustošijo požari. Z njimi se med drugim spopadajo v Severni Makedoniji, ki ji je pomoč že ponudila Slovenija.