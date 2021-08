Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 3. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci, a ti za zdaj niso veliki. Vlagatelji so previdni, ker še ocenjujejo danes objavljene mešane poslovne rezultate velikih ameriških borznih družb, hkrati pa tehtajo tudi, kako resen je porast novih okužb z različico koronavirusa delta.