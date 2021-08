ZDA v svet doslej poslale 110 milijonov odmerkov cepiva

Washington, 3. avgusta - Bela hiša je sporočila, da so ZDA doslej poslale v svet več kot 110 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki so šla v več kot 60 držav od Afganistana do Zambije. O tem naj bi še danes spregovoril tudi predsednik ZDA Joe Biden, ko bo razložil ameriško strategijo boja proti širjenju koronavirusa po svetu.