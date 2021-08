Ljubljanska občina išče izvajalca izgradnje Kopališča Ilirija

Ljubljana, 7. avgusta - Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče izvajalca gradnje Kopališča Ilirija. Ta zajema rekonstrukcijo obstoječega objekta ter izgradnjo bazenskega dela z olimpijskim bazenom in spremljajočim programom, športne dvorane in podzemne garaže, pa tudi zunanjo ureditev kompleksa. Občina ponudbe sprejema do 20. septembra do 12. ure.