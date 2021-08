Unovčenih za skoraj 11 milijonov evrov novih bonov

Ljubljana, 3. avgusta - Do ponedeljka je nove bone za turizem, kulturo in šport, t. i. bone 21, unovčilo 147.867 upravičencev, in sicer v skupni vrednosti 10,81 milijona evrov. V približno dveh tednih koriščenja novih bonov je bilo tako porabljene nekaj manj kot šest odstotkov njihove vrednosti.