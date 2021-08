Ob avstrijskih avtocestah lani pobrali 7731 ton smeti

Dunaj, 7. avgusta - Na 55 počivališčih in 87 postojankah vzdolž avstrijskih avtocest in hitrih cest so lani pobrali skoraj 7731 ton smeti. Kljub pandemiji covida-19 in z njo povezanem upadu prometa je bilo smeti le malo manj kot leta 2019, je ta teden poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Asfinag zato začenja novo kampanjo osveščanja.