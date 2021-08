Požar pri Trogirju pod nadzorom hrvaških gasilcev

Zagreb/Split, 3. avgusta - Hrvaški gasilci so po skoraj 24 urah uspeli pogasiti veliki požar, ki je izbruhnil v ponedeljek dopoldan pri kraju Seget Gornji nedaleč od Trogirja. Najbolj kritično je bilo prejšnjo noč, ko je požar zaradi močnega vetra grozil hišam in bencinski postaji. Požar so dokončno pogasili danes ob pomoči gasilnih letal.