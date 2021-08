Helikopterji Slovenske vojske julija poleteli na pomoč 80-krat

Ljubljana, 3. avgusta - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske, ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in mariborskem letališču vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so julija poletele na pomoč 80-krat, od tega 34-krat v gore, 41-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, petkrat pa za prevoz inkubatorja.