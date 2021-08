Ptujčani s čestitkami in torto za Kristjana Čeha

Ptuj, 3. avgusta - Ptujčani in Ptujčanke so nocoj s čestitkami in torto pozdravili atleta Kristjana Čeha, ki se je vrnil z olimpijskih iger v Tokiu s petim mestom v metu diska. Na sprejemu na mestni tržnici ga je pričakala pisana množica ljudi. "Na odlično uvrstitev smo v Mestni občini Ptuj več kot ponosni," je povedala županja Nuška Gajšek.