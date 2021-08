Ukradene defibrilatorje na Goriškem nadomeščajo z novimi

Nova Gorica, 3. avgusta - Pozimi so na območju novogoriške mestne občine v posameznih krajevnih skupnostih ukradli defibrilatorje, nekatere med njimi so danes dobile nove. Razveselili so se jih v najbolj oddaljenih krajevnih skupnostih od mestnega središča, v Lokovcu, na Lokvah in na Banjšicah, za kar sta poskrbela donatorja.