Pred 120 leti se je rodil velikan jazza Louis Armstrong

New York, 4. avgusta - Mineva 120 let od rojstva ameriškega trobentača in pevca Louisa Armstronga, po mnenju številnih največjega jazz glasbenika 20. stoletja. Nekateri menijo, da bi se brez Armstronga tok zgodovine jazza morda obrnil drugače, z njim pa se je težišče s skupinske improvizacije premaknilo k solistični virtuoznosti. Podpisal se je na več kot tisoč plošč.