Opit 25-letnik brez vozniškega dovoljenja poškodoval policista

Novo mesto, 3. avgusta - Opit 25-letni voznik z območja Krškega je brez vozniškega dovoljenja v jutranji prometni nesreči poškodoval dva policista, ko je čelno trčil v njun službeni avtomobil. Vozilo se je nato odbilo v policista, ki sta bila ob tem huje in lažje poškodovana. Povzročitelj in potnika v njegovem vozilu niso bili poškodovani, so sporočili s policije.