V Kopru znova mešane patrulje redarjev in policistov

Koper, 3. avgusta - Koprski občinski redarji in policisti nadaljujejo dobro prakso medsebojnega sodelovanja za zagotavljanje večje varnosti v mestu. Organizirani v mešane patrulje tudi v poletnih mesecih skrbijo za varnost na javnih površinah ter nadzorujejo in preprečujejo kršitve javnega reda in miru, opravljajo pa tudi poostren nadzor nad vandalizmom in beračenjem.