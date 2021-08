Policija prosi za informacije o ponedeljkovi prometni nesreči v Portorožu

52-letna ženska je z električnim skirojem vozila po cesti Obala od Portoroža proti Luciji. Ko je pripeljala vzporedno z otroško gokart stezo, je s prednjim delom skiroja in svojim telesom trčila v odprta leva vrata tam parkiranega vozila. Po trčenju je padla in se lažje poškodovala. Neznani voznik je po dogodku z vozilom odpeljal naprej proti Luciji, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Policija prosi voznika omenjenega vozila ali morebitne očividce, da čim prej pokličejo postajo prometne policije Koper na telefonsko številko 05 510 05 30 ali na številko 113 in policistom pomagajo razjasniti okoliščine prometne nesreče.