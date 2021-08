Novogoriški policisti na sledi štirim osumljencem zaradi posedovanja in prometa z drogo

Ljubljana, 3. avgusta - Policisti so na območju Nove Gorice pri štirih osumljencih, starih med 32 in 56 let, zasegli večjo količino sumljivih snovi, predvidoma naj bi šlo za heroin, konopljo in zdravila z aktivno učinkovino. Opravili so tudi tri hišne preiskave, kjer so zasegli več pripomočkov za promet z drogami ter gotovino, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.