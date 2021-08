Reggae festival Overjam po letu dni zatišja ponovno v tolminskem Sotočju

Tolmin, 5. avgusta - Po letu dni zatišja bodo v tolminskem Sotočju zopet pričarali reggae ritme, in sicer na devetem mednarodnem reggae festivalu Overjam. Do nedelje bodo obiskovalci lahko prisluhnili znanim reggae izvajalcem, kot so Gentleman, Anthony B, Dub FX, Raymond Wrigth, Jah Mason in mnogi drugi. Organizatorji so poskrbeli tudi za številne dnevne aktivnosti.