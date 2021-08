Različica delta v več kot 98 odstotkih analiziranih vzorcev

Maribor, 3. avgusta - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju s kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 18. in 25. julijem sekvencirali 161 vzorcev novega koronavirusa. Različico delta so zaznali v 98,1 odstotka vzorcev.