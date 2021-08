Na evropskih borzah previdno vzdušje

Frankfurt, 3. avgusta - Borzni indeksi na osrednjih evropskih borzah danes nimajo enotnega predznaka in tako sledijo trendom, ki so jih v ponedeljek postavili v New Yorku in danes utrdili v Aziji. Vlagatelji namreč ocenjujejo, kakšen je potencialen vpliv širjenja različice koronavirusa delta na okrevanje svetovnega gospodarstva. Evro pridobiva.