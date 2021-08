Vabilo k promociji uporabe bonov za stanovalce socialnovarstvenih zavodov

Ljubljana, 3. avgusta - Skupnost socialnih zavodov Slovenije je povabila ponudnike, pri katerih je možno uporabiti bone, da se povežejo z zavodi in njihovim stanovalcem približajo možnosti za uporabo bonov. Mnogi stanovalci domov za starejše in posebnih zavodov za odrasle težko sami pristopijo do ponudnikov, so opozorili.