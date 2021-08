Ljubljana s strategijo razvoja mestnih gozdov

Ljubljana, 3. avgusta - Mestna občina Ljubljana je v okviru evropskega projekta URBforDAN in v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija pripravila Strategijo razvoja mestnih gozdov od 2020 do 2045. Z njo želi odgovorno, kakovostno in učinkovito upravljati z mestnimi gozdovi ter ustvarjati kakovosten življenjski prostor za prebivalce.