Vreme: Delno jasno, predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 3. avgusta - V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Ponoči bo zlasti na severozahodu nastala kakšna ploha in nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 22 do 28, v alpskih dolinah okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: Do četrtkovega jutra bodo padavine zajele zahodno Slovenije in se čez dan razširile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte. Zvečer bodo padavine oslabele. V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Severno od naših krajev potuje vremenska motnja, ki deloma vpliva tudi na vreme pri nas. Nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma hladen in še dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo precej sončno in večinoma suho. Drugod bo več oblačnosti, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bodo le najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.