Pogrešanega beloruskega aktivista našli obešenega v Ukrajini

Kijev, 3. avgusta - Beloruskega opozicijskega aktivista Vitalija Šišova, ki je pred represijo režima v Minsku pobegnil v Ukrajino in je tam vodil nevladno organizacijo, s katero je pomagal drugim Belorusom pri begu iz domovine, so našli obešenega v parku v Kijevu, je sporočila tamkajšnja policija. Kot so dodali, so odprli preiskavo zaradi suma umora.