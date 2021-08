Cene nafte brez večjih sprememb

Singapur, 3. avgusta - Cene nafte se v današnjem azijskem trgovanju niso bistveno spremenile, potem ko so v ponedeljek precej nazadovale. Na naftnem trgu vlada razočaranje nad gospodarskimi kazalci v ZDA in na Kitajskem. Trgovci z nafto se sprašujejo, ali ne bo posledično prišlo do slabšega povpraševanja po črnem zlatu. Skrbi jih tudi širjenje koronavirusa delta.