V ZDA proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih Američanov

Washington, 3. avgusta - Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v ZDA do ponedeljka le uspeli z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepiti 70 odstotkov odraslega prebivalstva. To je bil sicer cilj, ki si ga je predsednik ZDA Joe Biden zadal do 4. julija.