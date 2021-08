Blinken napovedal kolektivni odgovor na iranski napad na naftni tanker

Washington, 2. avgusta - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes napovedal kolektivni odgovor na četrtkov iranski napad na naftni tanker pred obalo Omana, povezan z Izraelom. Kot je dejal, so v stiku in se o tem, kakšen naj bo ta dogovor, usklajujejo z Veliko Britanijo, Izraelom, Romunijo in drugimi državami.