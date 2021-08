Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o začetku celodnevnega cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji z željo po pospešitvi kampanje cepljenja. Visok odstotek cepljenih je namreč nujen za manjši pritisk na bolnišnice jeseni. Poročale so tudi o zavrnitvi Evropskega sveta o dostopu do dokumenta, ki je povezan z domnevno slovenskim non-paperjem.