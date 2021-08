Bruselj s štirimi razpisi za spodbujanje raznolike javne sfere in dostopa do informacij

Bruselj, 2. avgusta - Evropska komisija je objavila štiri nove razpise, katerih namen je spodbuditi živahne in raznolike javne sfere ter okrepiti dostop državljanov do zanesljivih informacij po vsej EU. V okviru razpisov bo zagotovljenih skoraj 12 milijonov evrov, so danes sporočili v Bruslju.