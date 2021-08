Primorske novice o prepovedanem tunolovu v Sloveniji (3. 8.)

Koper, 2. avgusta - Katja Gleščič v komentarju Delijo si Jadran, tunov pa ne piše o prepovedanem lovljenju tunov v slovenskem morju, medtem ko je lovljenje dovoljeno na Hrvaškem in v Italiji. Po mnenju avtorice je težava stara vsaj 30 let, ko se slovenski ribiči še niso množično ukvarjali s tunolovom, ob vrnitvi tunov v slovensko morje pa bi jih to zanimalo.