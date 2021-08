Z ljubljanskega letališča v avgustu tudi v španski Madrid

Brnik, 2. avgusta - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je od danes na voljo nova letalska povezava, in sicer v Madrid. Povezavo zagotavlja španski letalski prevoznik Iberia, ki bo v špansko prestolnico do konca avgusta letel dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih. V Fraportu Slovenija si želijo, da bi linija čim prej postala celoletna.