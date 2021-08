Zupančič: Prvi cilj Jesenic v tej sezoni je alpska liga

Jesenice, 2. avgusta - Jeseniški hokejisti so začeli s treningi na ledu pred novo sezono. Državne prvake je zapustilo veliko igralcev in tudi glavni trener, ki so se preselili v Ljubljano k SŽ Olimpiji, a na Jesenicah vseeno z optimizmom zrejo naprej. Mesto glavnega trenerja je znova prevzel Nik Zupančič, ki ob začetku priprav poudarja, da je glavni cilj alpska liga.