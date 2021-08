Ariana Grande v virtualnem okolju Fortnita

Los Angeles, 2. avgusta - V sklopu spletne video igre Fortnite, ki so jo razvili pri Epic Games, so zagnali virtualne dogodke Rift Tour, s katerimi ponujajo "glasbeno popotovanje v magične nove resničnosti", piše The Hollywood Reporter. Med 6. in 8. avgustom bo po napovedih v sklopu Rift Toura nastopila priljubljena ameriška pevka in igralka Ariana Grande.