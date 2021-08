V okrnjeni izvedbi se na Krasu začenja praznik terana in pršuta

Dutovlje, 3. avgusta - Na Krasu se danes v okrnjeni izvedbi zaradi epidemije covida-19 začenja tradicionalni praznik terana in pršuta, potem ko ga lani zaradi epidemioloških razmer ni bilo. Kraševci tako v avgustu vabijo v svoje kleti in na domačije, potekali bodo kulturno-degustacijski večeri in tematski dogodki.