Poljska Timanovski podelila humanitarni vizum

Varšava, 2. avgusta - Poljska je beloruski atletinji Kristini Timanovski podelila humanitarni vizum, so sporočili s poljskega zunanjega ministrstva. Vizum so ji podelili, potem ko je zavrnila pot v domovino in ostala na Japonskem, kjer je bila na olimpijskih igrah. Njen soprog Arsenij Zdanevič je medtem zapustil Belorusijo.