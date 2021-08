Bruselj odobril slovensko shemo v podporo podjetjem v vrednosti 22,8 milijona evrov

Bruselj, 2. avgusta - Evropska komisija je odobrila slovensko shemo v podporo podjetjem v različnih sektorjih, ki so jih je prizadeli epidemija covida-19 in ukrepi za omejitev širjenja virusa, in sicer v vrednosti 22,8 milijona evrov, so danes sporočili v Bruslju. Ukrep je odobrila na podlagi začasnega okvira za državne pomoči.