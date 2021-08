V Marezigah začetek tradicionalnega festivala big bandov MareziJazz

Marezige, 6. avgusta - Ob spomeniku v Marezigah bo danes in v soboto potekal tradicionalni festival big bandov MareziJazz. V dveh dneh se bo zvrstilo šest big bandov, od tega štirje iz Slovenije in dva iz Italije, vstop na prireditev pa ostaja prost. Drevi bodo koncertirale skupine Big Band Theory, Špičikuc Orchestra, Jazz Punt Big Band in Big Band GveriLLaz.