Cepljenje v Kranju dvakrat tedensko, na terenu mobilna ekipa

Kranj, 2. avgusta - Zdravstveni dom Kranj tudi v avgustu nadaljuje cepljenje proti covidu-19 v kranjski vojašnici ob sredah in četrtkih. Na voljo bodo cepiva Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen in AstraZeneca, in sicer vsa do porabe zalog. Novost je izvajanje cepljenja z mobilno enoto, ki se bo v prvi polovici meseca ustavila v Preddvoru, Naklem in na Jezerskem.