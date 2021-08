Ljubljanska borza: V ospredju Krka

Ljubljana, 2. avgusta - V dopoldanskem trgovanju na Ljubljanski borzi so vlagatelji doslej največ zanimanja pokazali za delnice Krke. Z njimi so sklenili več kot 647.000 evrov prometa, njihov tečaj pa se zvišuje za skoraj pol odstotka. Indeks SBI TOP pridobiva 0,21 odstotka, navzgor pa ga vlečejo tudi delnice Petrola, Pozavarovalnice Sava in Cinkarne Celje.