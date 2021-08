V nesreči na gorenjski avtocesti umrl voznik osebnega vozila

Kot so pojasnili, je šlo za nalet vozila. Voznik je letošnja šesta smrtna žrtev v prometnih nesrečah na Gorenjskem. V zadnjih petih letih je policija na tem odseku obravnavala šest smrtnih prometnih nesreč, in sicer pet v okoliščinah, kakršne so bile danes, in eno na avtocestnem priključku. Večina prometnih nesreč s tragičnim izidom je posledica trka oziroma naleta osebnih vozil v zadnji del stoječega tovornega vozila, so izpostavili na policiji.

Odsek je najbolj nevaren v času od nedelje zvečer do ponedeljka popoldan zaradi nedeljske omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Na slovenski strani omejitev traja do 21. ure, v Avstriji pa do 22. ure. Zastoj nastane po sprostitvi prometa. Policija je ves čas zastojev prisotna na tem delu avtoceste. Pred mestom zastoja je postavljena tudi prometna signalizacija, ki voznike opozarja na kolono. Znižana je še najvišja dovoljena hitrost.

Ob zastojih upravljavec ceste vsakič poskrbi za ustrezno signalizacijo in označitev odseka. Za Karavanke in današnji dan je bila pred krajem zastoja postavljena prometna signalizacija, ki na več odsekih označuje kolono in znižuje omejitev hitrosti, so še pojasnili v sporočilu za javnost.